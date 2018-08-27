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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر جنازة جون ماكين

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر جنازة جون ماكين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر جنازة جون ماكين
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر جنازة عضو مجلس الشيوخ جون ماكين بحسب الناطق باسمه

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