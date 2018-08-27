أجرت اليابان اختباراً لأول سيارة أجرة ذاتية القيادة، استعدادً لبداية دورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها البلاد عام 2020.
شاهد: اختبار أول سيارة أجرة ذاتية القيادة في شوارع طوكيو
شاهد: اختبار أول سيارة أجرة ذاتية القيادة في شوارع طوكيو
وتعاونت شركة ZMP Inc اليابانية المتخصصة في علم الروبوتات مع الشركة الأم للسيارات الأجرة في اليابان لإطلاق أول سيارة أجرة ذاتية القيادة في شوارع طوكيو. وتطوعت أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بتجربة السيارة الروبوت في شوارع العاصمة.
وقال أكيهيرو نيشيما، المدير العام لشركة ZMP Inc: "سنساعد الأشخاص على الذهاب إلى أي مكان أرادوا دون تعب ودون إستخدام المواصلات العامة".
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خوفا على حياة الأسرة التي قررت تجربة السيارة الجديدة، استعانت الشركة بسائق وطلبت منه عدم التدخل في القيادة إلا في حال وقوع حادث مروري وقد مرت التجربة بسلام ولم يتجاوز الروبوت السرعات المحددة له طبقاً لقوانين الطرق اليابانية.
وكشفت ZMP في البداية عن نموذج أولي للسيارة الأجرة ذاتية القيادة في العام 2015.