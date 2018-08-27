شاهد: البطولة العالمية للغطس بمقاطعة ويلز البريطانية

أقيمت بطولة العالم للغطس هذا الأحد في لانورتيد ولس بمقاطعة ويلز في المملكة المتحدة، وكان التحدي الأكبر بين المنافسين مواجهة المياه الباردة في المستنقعات.
وقد زاد الهطول الغزير للأمطار من صعوبة المنافسات رغم شجاعة بعض المتنافسين واصرارهم على رفع التحدي والمشاركة دون استخدام الملابس الخاصة بالغوص.
ومع الطبعة الثالثة والثلاثين، أصبحت منافسات الغوص تقليدا مع مشاركة أشجع الغطاسين، الذين سبحوا لمسافة 55 مترا على طول مستنقع "وأين ريد" الضبابي.
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بطولة العالم للغوص هي جزء من الألعاب العالمية البديلة، وتقام تحت جبال لانورنيد ولس، التي تعدّ أصغر مدينة في بريطانيا حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 600 شخص.
وخلال بطولة العالم للغطس فاز نيل روتر الذي يبلغ من العمر 34 عاما وينحدر من سويندون بلقب البطولة في صفوف الرجال، محتفظا بلقبه الأخير، بينما فازت إلينور ماك كورماك ببطولة الغطس لدى السيدات.