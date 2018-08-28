نشرت الشرطة البوليفية شريطا مصورا، يظهر تبادلا لإطلاق النار، و تعرض عناصر مجموعة دورية للشرطة إلى كمين يوم الجمعة الماضي، خلف قتيلا وسبعة جرحى من العناصر الأمنية. وقالت الشرطة إن الهجوم وقع منطقة يونغاس من المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز التابعة للاباز.
شاهد: الشرطة البوليفية تقع في كمين خلال عملية لمكافحة زراعة المخدرات
شاهد: الشرطة البوليفية تقع في كمين خلال عملية لمكافحة زراعة المخدرات
وتعرض عناصر الشرطة إلى الكمين عندما كانوا يقومون بدروية في إطار القضاء على زراعة نبات الكوكايين غير المشروع، والتي يعتقد أن مجموعة مسلحة من المزارعين المحليين هم الذين يقومون بها.
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من جانبه قال وزير الحكومة كارلوس روميرو، إن مزارعي المخدرات البوليفيين في منطقة يونغاس ربما يكونوا تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة النارية على أيدي عناصر كولمبية.
من جانبه قدر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة أن أكثر من 60 هكتارا من الأراضي البوليفية مخصصة لزراعة الكوكايين، وذلك حتى موفى 2017، وهو ما يمثل زيادة للمساحة بنسبة 6% مقارنة بالسنة التي سبقتها.