تقرير للأمم المتحدة: إيران التزمت بالإطار الذي حدده الاتفاق النووي

قال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة النوورية إن إيران التزمت بالأطر التي حددها الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في العام 2015 مع القوى العظمى.
وهذا هو التقرير الثاني الذي يصدر عن المؤسسة نفسها منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نية الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات إقتصادية على إيران.
وأضاف التقرير أن إيران "بقيت ضمن الإطار (الذي حدده الاتفاق) من حيث المستوى المسموح في عملية تخصيب اليورانيوم، ومن حيث تخزين اليورانيوم المخصب".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة النووية قد أشارت في تقريرها السابق إلى أن إيران يمكن أن تقوم بالمزيد من أجل التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة، من أجل توطيد الثقة.
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