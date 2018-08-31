قالت رئاسة الحكومة في تونس الجمعة إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وإعفاء كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما. وأضاف البيان أن حملة الإعفاءات هذه شملت كذلك أيضا المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
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رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الطاقة وأربعة مسؤولين آخرين بارزين بشبهة الفساد
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رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الطاقة وأربعة مسؤولين آخرين بارزين بشبهة الفساد
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كما قرر الشاهد بحسب البيان دائما ضم مختلف مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة. كما كلف الشاهد هيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق شامل في الوزارة.
يوسف الشاهد تحدث كذلك إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب للنظر في مختلف ملفات الفساد داخل الهيئات الرسمية.
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