ثلاثة رؤساء أمريكيين يشيعون ماكين بينما ترامب يلعب الغولف !

وصل جثمان السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم السبت، وذلك ضمن مراسم تشييع مهيبة بحضور عدد من القادة السياسيين.

وتصدر الرئيسان الأمريكيان السابقان جورج بوش وباراك أوباما الحضور المشاركين في وداع المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة. وكان من بينهم أيضاً الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون وزير الخارجية السابقة ومرشحة الرئاسة في انتخابات 2016.

وغاب عن المشهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. إلا أن عدداً من المسؤولين في البيت الأبيض وابنته إيفانكا كانوا من بين الحاضرين.