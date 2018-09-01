ثلاثة رؤساء أمريكيين يشيعون ماكين بينما ترامب يلعب الغولف !

وصل جثمان السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم السبت، وذلك ضمن مراسم تشييع مهيبة بحضور عدد من القادة السياسيين.
وتصدر الرئيسان الأمريكيان السابقان جورج بوش وباراك أوباما الحضور المشاركين في وداع المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة. وكان من بينهم أيضاً الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون وزير الخارجية السابقة ومرشحة الرئاسة في انتخابات 2016.
وغاب عن المشهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. إلا أن عدداً من المسؤولين في البيت الأبيض وابنته إيفانكا كانوا من بين الحاضرين.
وبينما يودع العالم بطل حرب فيتنام، آثر دونالد ترامب التوجه إلى أحد الملاعب لممارسة الغولف رياضته المفضلة.
اقرا أيضاً:
فيديو: وداع مهيب للسناتور الأمريكي جون ماكين بغياب الرئيس ترامب
شاهد: الآلاف يزورون جثمان السيناتور جون ماكين لوداعه
ترامب ينصاع للضغوطات ويأمر بتنكيس الأعلام حداداً على وفاة ماكين
وكان السيناتور الراحل على خلاف علني مع ترامب منذ بداية حملته الرئاسية. وأوضحت عائلة ماكين أن ترامب غير مرحب به لحضور مراسم التشييع في أريزونا وواشنطن أو حتى في مراسم الدفن يوم غد الأحد في أنابوليس بولاية ماريلاند في الأكاديمية البحرية الأميركية.
وأمضى جون جون ماكين أكثر من خمس سنوات من عمره أسير حرب وأكثر من ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلاً عن ولاية أريزونا اشتهر خلالها بأنه متمرد لا يلتزم دوماً بخط الحزب الجمهوري.
وتوفي ماكين عن عمر 81 عاماً بعد صراع مع نوع خطير من سرطان الدماغ.