معالم المعركة في إدلب إلى مزيد من الوضوح واستعدادات عسكرية على قدم وساق.
فيديو: تدريبات قوات سورية معارضة استعدادا لمعركة إدلب
فيديو: تدريبات قوات سورية معارضة استعدادا لمعركة إدلب
مع تزايد الحديث عن حملة عسكرية على مدينة إدلب التي تسيطر عليها جماعات مسلحة معارضة، نشرت الجبهة الوطنية لتحرير سوريا يوم الأحد مقطع فيديو لتدريبات قواتها استعدادا لمعركة إدلب.
المتحدث باسم الجبهة ناجي مصطفى قال:"وصلتنا تهديدات الأسد بالاستعداد لحملة عسكرية على إدلب، الإعلام الروسي أيضا يتحدث عن هذه الحملة، لهذا فقد بدأنا بإعداد المقاتلين".
وأضاف:"عملنا على تقوية دفاعاتنا من خلال المجندين ومعدات متطورة، كما وضعنا خططا دفاعية وأخرى هجومية، للتعامل مع كل سيناريوهات المعركة".
سعيد أبو عدي، أحد قادة الجبهة قال:"أدرب المتطوعين لتحضيرهم بدنيا، للاستعداد للهجوم المرتقب"
يذكر أن الجبهة هي كيان توحدت فيه حركتا أحرار الشام ونور الدين زنكي في 18 فبراير / شباط الماضي، وهما حركتان تتمتعان بحضور قوي في الشمال السوري وبين مدينتي حلب وإدلب، ويترأسها حسن صوفان، الذي كان قبلها قائد حركة أحرار الشام.
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