ألغت فرقة يو تو الايرلندية لموسيقى الروك حفلا في العاصمة الألمانية برلين بعد أن أدت بضع أغنيات فقط أمام الآلاف من محبيها والسبب هو ان المغني بونو فقد صوته فجأة.
مغني الروك الشهير بونو يفقد صوته فجأة على المسرح
مغني الروك الشهير بونو يفقد صوته فجأة على المسرح
وقالت الفرقة في بيان لها على موقعها على الإنترنت: "نأسف لإلغاء الحفل هذه الليلة. لقد كان بونو في كامل لياقته وصوته كان رائعا قبل الحفل لكن بعد أداء بعض الأغاني فقد صوته بالكامل. ونحن لا ندري ما الذي حدث وسنراجع الطبيب". أضافت فرقة الروك الايرلندية.
ويعتبر حفل "يوتو" في برلين هو الثاني الذي تحييه الفرقة في العاصمة الألمانية في إطار جولة موسيقية تقوم بها.
وكان بونو البالغ من العمر 58 عاما والمعروف بنشاطاته في العمل الإنساني والخيري قد أدى بضع أغان وبدا أثناء الحفل وكأنه يصارع من أجل الغناء وحاول أن يشرب قليلا على أمل أن يستعيد صوته.
وسرعان ما أعلن أنه لن يستمر لكن لمحبّيه موعدٌ مع حفل آخر لم يُحدّد تاريخه بعد.
وقد صادفت جولة بونو الموسيقية مظاهرات اليمين المتطرف التي شهدتها مدينة كمينتس الألمانية بعد مقتل ألماني من أصل كوبي على يد شخصين يقال إنهما لاجئان من سوريا والعراق.
وعلّق النجم الإيرلندي على تلك المظاهرات بقوله: "إن هؤلاء ليس لهم مكان لا في أوروبا ولا في هذا البلد".
ويرأس بونو منظمة غير حكومية اسمها "وان" تأسست عام 2004 وتهدف لمكافحة الفقر المدقع في أفريقيا والأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل مرض نقص المناعة المكتسب أو الأيدز.