إسرائيل تهدد بقصف "قطع عسكرية إيرانية في العراق"... فهل من يرد؟

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان الى أن إسرائيل ستقصف قطعاً عسكرية إيرانية في العراق كما فعلت في سوريا من خلال ضرباتها الجوية. وقد جاء ذلك في حديث صحفي له مع شركة الاخبار الإسرائيلية، يوم الاثنين.

ولم يعلن ليبرمان بوضوح عن وجود قطع عسكرية إيرانية في العراق لكنه رد على أحد الأسئلة مهدداً "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب".