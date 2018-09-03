مزارعون إسرائيليون يقاضون حماس في لاهاي بسبب الطائرات الورقية

تقدم عدد من المزارعين الإسرائيليين، يوم الاثنين، بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في هولندا، يتهمون فيها حركة حماس بارتكاب جرائم حرب ضدهم، وبإصدار أوامر بخرق حدود قطاع غزة مع إسرائيل وإضرام النيران عمداً في الحقول.

هؤلاء المزارعون الذين يطلبون من المحكمة الدولية فتح تحقيق مع مسؤولي وقادة الحركة، ينتظرون موافقتها. هذا ما أشارت له المحامية المكلفة بتقديم هذه الدعوى وتدعى نيتسانا دارشان لينير.

وأضافت المحامية "من الناحية المبدئية، فتحت أبوابها أمام مثل هذه التحقيقات. وبعد موافقة المحكمة على اتخاذ هذا الصراع تحت جناحيها، سيحين الوقت (...) كي نقول إننا ضحايا هذا الصراع، أراضينا تحرق، نقتل على يد الإرهابيين ونملك الحق في تقديم شكوى جرائم حرب".