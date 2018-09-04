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وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية قرب حماة

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وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية قرب حماة

وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية قرب حماة
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