بارغواي تعلن إعادة سفارتها إلى تل أبيب وغضب إسرائيلي واستدعاء سفير الباراغواي لدى الدولة العبرية والفلسطينيون يعتبرون الخطة ثمرة لجهودهم الدبلوماسية.
الباراغواي تعلن عن نقل سفارتها من القدس إلى تل أبيب وسط تنديد إسرائيلي وترحيب فلسطيني
الباراغواي تعلن عن نقل سفارتها من القدس إلى تل أبيب وسط تنديد إسرائيلي وترحيب فلسطيني
قال وزير خارجية بارغواي للصحفيين اليوم الأربعاء إن بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب في تراجع عن قرار اتخذه في مايو أيار الرئيس السابق هوراسيو كارتيس بنقل موقع السفارة إلى القدس.
وقال الوزير لويس ألبرتو كاستيليوني "تريد باراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في
الشرق الأوسط".
وفي أول رد فعل لتل أبيب، قال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل ستغلق سفارتها في باراغواي كما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستستدعي سفيرها لدى باراغواي للتشاور.
وكان كارتيس قد سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو أيار الماضي. وتولي خلفه ماريو عبده السلطة الشهر الماضي
أما الجانب الفلسطيني فقد رحب بالخطوة، حيث قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء إن وزير الخارجية رياض المالكي طلب من رئيس باراغواي الجديد ماريو عبده إعادة سفارة بلاده في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالإعلان ووصفته بأنه "انجاز دبلوماسي فلسطيني هام وجديد" وقالت إن المالكي اجتمع مع عبده قبل
أسبوعين. وقالت الوزارة "بذل الوزير المالكي الجهد الكبير في هذا الصدد خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور
مع الوزير المالكي".