ستاربكس تتحدى الإيطاليين بافتتاح أول فرع لها بمهد صناعة القهوة

افتتحت مجموعة ستاربكس، أكبر سلسلة للمقاهي في العالم، اليوم الجمعة أول فروعها في إيطاليا وتحديدا في مدينة ميلانو.

وتواجه ستاربكس اختبارا لإقناع الإيطاليين، المغرمين بالقهوة، بدفع مبالغ أكبر مقابل فنجانهم اليومي من "الإسبريسو". وتشتهر إيطاليا بالمقاهي وهي رابع أكبر مستهلك لمشروب القهوة في العالم.

واتبع فريق التسويق في ستاربكس نهجا ذكيا في التعامل مع السوق الإيطالية عندما قرر عدم استخدام العلامات والأزياء الخضراء المعتادة في الفرع الجديد المتسم بالفخامة.

وقال هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي السابق ورائد نهضة ستاربكس، إن الشركة "لم تأت إلى هنا لتعليم الإيطاليين كيفية صنع القهوة، بل نأتي بكل تواضع واحترام لإظهار ما تعلمناه عن صنع القهوة".

أما جون كلوفر، رئيس قطاع التجزئة العالمي في ستاربكس، فقال إنهم كانوا يشعرون بحساسية بالغة تجاه مظهر وطريقة عمل مقهاهم الجديد، وذلك لتقديم إحساس راقي لعملائهم الإيطاليين الجدد، لكن هذا سيكون على حساب الأسعار.

سعر مضاعف

ففنجان الإسبريسو في المقهى الجديد سيتكلف 1.8 يورو أي 2.08 دولار، وهو ما يعادل تقريبا مثلي سعره في المقاهي الإيطالية.

وتضم قائمة المنتجات في المقهى الجديد، المُقام على مساحة 2300 متر مربع داخل مبنى تاريخي في وسط ميلانو، الآيس كريم والعصائر والمعجنات بالإضافة لأكثر من 100 نوع من مشروبات القهوة.

وقال كلوفر إن المجموعة تأمل في افتتاح أربعة فروع جديدة في المدينة قبل نهاية العام.

وبالنسبة لستاربكس، فلن يكون من السهل أن تصبح الاختيار الأول للرواد في بلد يضم 57 ألف مقهى، وهو أعلى رقم في بلد غربي

وعبرت إحدى زبائن فرع ستاربكس الجديد في ميلانو عدم إعجابها بالقهوة المقدمة بقولها إنها ستتمسك بالقهوة الإيطالية.

وقال نادل يقدم القهوة في مقهى قرب كاتدرائية ميلانو إنهم لا يشعرون بالقلق من المنافس الجديد.

وأضاف جوزيبي ريكيبوتي: "ربما سيحب الأجانب ستاربكس لكن في إيطاليا دائما تنتصر القهوة التقليدية".

واستلهم شولتز فكرة إنشاء سلسلة المقاهي العالمية خلال زيارة لإيطاليا عام 1983 ولطالما كان يحلم بالعودة لتقديم قهوته إلى الإيطاليين.

وتوسعت الشركة حتى أصبح لها 28 ألف متجر في 78 دولة حول العالم بما فيها إيطاليا.