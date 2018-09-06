ظاهرة السمنة المفرطة في الوطن العربي: السعودية والأردن ومصر في المقدمة

إن المتأمل بهذه الخريطة يلاحظ ان اللون الأحمر القاتم يغطي في الغالب دولنا العربية، خاصة في منطقة الخليج، حيث تزداد نسبة السمنة، ويمكن القول بأن النتائج كانت متقاربة بين دراسات عديدة أجريت في السنوات الأخيرة، وهو ما يبين أن نشرها لم يؤثر على نمط الحياة الذي نتبعه، رغم المخاطر التي نواجهها.

وبحسب الخريطة التفاعلية التي نشرتها الفدرالية العالمية للسمنة، فإن نسبة السمنة في السعودية مرتفعة، الأرقام التي نشرتها تعود لدراسة أجريت عام 2013، على شريحة الحد الأدنى للعمر فيها 15 سنة، وجاء فيها:

- 33.4% من الرجال السعوديين يعانون من الوزن الزائد.

- 24.1 من الرجال السعوديين يعانون من السمنة المفرطة.

- 28% من النساء السعوديات يعانين من الوزن الزائد.

- 33.5 % من النساء السعوديات يعانين من السمنة المفرطة.

وبالانتقال إلى مصر، والتي تظهر على الخريطة باللون الأحمر القاتم أيضا فإن نسب السمنة فيها متقاربة مع المملكة، الدراسة أجريت فيها عام 2015، على شريحة عمرية ما بين 15 – 59 سنة:

- 34.3% من الرجال المصريين يعانون من الوزن الزائد.

- 26.4% من الرجال المصريين يعانون ن السمنة المفرطة.

- 25.7 من النساء المصريات يعانين من الوزن الزائد.

- 50.3% من النساء المصريات يعانين من السمنة المفرطة.

المشهد في العراق ليس أفضل حالا، فالدراسة التي أجريت على حوالي 4480 شخصا، أعمارهم ما بين 25 – 65 عاما جاء فيها:

37.4% من العراقيين يعانون من الوزن الزائد.

26.2% من العراقيين يعانون من السمنة المفرطة.

31.4% من العراقيات يعانين من الوزن الزائد.

38%.2 من العراقيات يعانين من السمنة المفرطة.

الأرقام في ليبيا ليست ببعيدة عن تلك التي سجلت في البلدان السابق ذكرها. فقد كشفت الدراسة التي أجريت عام 2009، على 3229 شخصا، أعمارهم ما بين 25- 64 أن:

36.1% من الليبيين يعانون من الوزن الزائد.

21.4 من الليبيين يعانون من السمنة المفرطة.

29.7 من الليبيات يعانين من الوزن الزائد.

40.1 من الليبيات يعانين من السمنة المفرطة.

وبالانتقال إلى دراسة أخرى نشرتها منظمة endocrine abstracts، أجريت في الجزائر على شريحة عمرية بين عمر 18 – 64، فإن نسبة البدانة فيها وصلت إلى 24.9%.

وتتقاطع هذه الأرقام مع إحصائيات نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية على موقعها الالكتروني في دراسة تعود للعام 2016. فنسبة السمنة المفرطة في الجزائر وصلت على 27.4%، والبحرين حوالي 29.8%، ومصر ولبنان 32%، والعراق 30.4%، والكويت 37.9%، وليبيا 32.5%، قطر 35%، وتزيد عليها السعودية بنسبة 35.4%، وربما تكون اليمن أقل الدول العربية في نسب البدانة حيث وصلت إلى 17.1%.

كما أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر هذا العام أن انتشار السمنة في منطقة الشرق الأوسط تضاعف 3 مرات منذ سبعينيات القرن الماضي، وفي عام 1980 زادت أكثر من الضعف على مستوى العالم. وفي دراسة نشرتها المنظمة في العام 2014 فإن 1.9 مليار بالغ يعانون من الوزن الزائد، 600 مليون منهم مصابون بالسمنة.

وفي هذا التقرير تحتل الكويت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث السمنة الزائدة بنسبة 37.9%، تليها الأردن بنسبة 35.5% فالمملكة العربية السعودية، بنسبة 35.4%، ثم قطر 35.1%، وهي تقريبا نفس نتائج التقرير الذي كانت المخابرات الأمريكية قد نشرته.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

المئات في الهند يحتفلون بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية

مزارعو أوروبا... ضحايا موجة الجفاف ولا شيء لحل المشكلة سوى "الوعود"