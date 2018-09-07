محتجون عراقيون يغادرون منشأة نفطية جنوب العراق بعد اقتحامها وفرض حظر التجول في بغداد والبصرة

قال مصدر في شركة لوك أويل ومصدر في شرطة النفط في مدينة البصرة العراقية إن محتجين دخلوا منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة2 النفطي الذي تديره شركة لوك أويل واحتجزوا موظفين عراقيين اثنين يوم الجمعة، ثم غادروها وأطلقوا سراح الموظفين، في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة العمليات العسكرية في المدينة حظر التجول.

وقال المصدر في لوك أويل إن الحقل ينتج ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا وإن تعطل العمل لثلاثة أيام سيكون كافيا لإغلاق الحقل بالكامل.