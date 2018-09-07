محتجون عراقيون يغادرون منشأة نفطية جنوب العراق بعد اقتحامها وفرض حظر التجول في بغداد والبصرة

قال مصدر في شركة لوك أويل ومصدر في شرطة النفط في مدينة البصرة العراقية إن محتجين دخلوا منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة2 النفطي الذي تديره شركة لوك أويل واحتجزوا موظفين عراقيين اثنين يوم الجمعة، ثم غادروها وأطلقوا سراح الموظفين، في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة العمليات العسكرية في المدينة حظر التجول.
وقال المصدر في لوك أويل إن الحقل ينتج ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا وإن تعطل العمل لثلاثة أيام سيكون كافيا لإغلاق الحقل بالكامل.
ويقع غرب القرنة2 على بعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة التي تشهد احتجاجات منذ عدة أيام، وتقدم محطة المعالجة إمدادات المياه اللازمة للضخ في آبار الحقل.
من جهة ثانية فقد أعلن بيان صادر عن قيادة العمليات العسكرية في البصرة العراقية أن مسؤولين أمنيين فرضوا حظرا للتجول على المدينة بأكملها قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) وسط احتجاجات عنيفة.
وأضاف البيان أن قوات الأمن ستعتقل أي شخص تمسك به في الشارع وقت سريان الحظر.
وأضرم محتجون النار في القنصلية الإيرانية في المدينة في وقت سابق يوم الجمعة.
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