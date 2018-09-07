قام علماء الآثار بجولة في أعماق البحر في محاولة للحفاظ على الآثار قرب أحد خطوط الغاز التي يتمّ إنشاؤها قبالة السواحل الإسرائيلية.
جهود لحماية موقع أثري قرب أهم حقل غاز بحري في إسرائيل
جهود لحماية موقع أثري قرب أهم حقل غاز بحري في إسرائيل
ويأتي خط الأنابيب من حقل غاز ليفياتان في أعماق البحر. ويمر بالقرب من ميناء يعود عمره لأكثر من 5 آلاف سنة، وكان في السابق مركزاً تجارياً هاماً في البحر المتوسط على مر العصور من الفينيقيين إلى الرومان.
وللتقليل قدر الإمكان من حجم الأضرار على الموقع الأثري، تعمل الجهات الإسرائيلية المختصة على مدار السنة مع شركة
"نوبل إينيرجي" الأميركية ومقرها تكساس.
وقضى الفريق المختص بالتعاون مع الشركة أسابيع تحت المياه، وخلال عمليات الاستكشاف تم العثور على قطع أثرية قديمة. كما تم استخدام الروبوتات عن بعد من أجل البحث بعمق قدر الإمكان.
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وقال يعقوب شارفيت مدير وحدة الآثار البحرية الإسرائيلية إن شركة نوبل قامت بتمويل معظم عمليات المسح الأثرية وسفينة كبيرة مخصصة لاستخراج الآثار على طول مسار خط الانابيب.
ويجري دفن الأنابيب على عمق يتراوح بين 15 و20 متراً تحت قاع البحر للتقليل من الأضرار على البيئة المحيطة.
وتم اكتشاف حقل ليفياتان في العام 2010 على بعد 120 كيلو متراً قبالة السواحل الإسرائيلية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج فيه في أواخر العام المقبل ليكون بذلك أكبر مشروع للطاقة في تاريخ إسرائيل.