احتاجت ايطاليا إلى ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها لاعب الوسط جورجينيو بنجاح لتتعادل على أرضها 1-1 مع بولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الجمعة في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني.
ايطاليا تتعادل بصعوبة مع بولندا بركلة جزاء مثيرة للجدل
تقرأ الآن:
ايطاليا تتعادل بصعوبة مع بولندا بركلة جزاء مثيرة للجدل
@ Copyright :(Reuters)
تقدمت بولندا، التي لعبت أيضا لأول مرة تحت قيادة المدرب يرزي بجينتشك الذي خلف آدم نافوكا بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم، عبر بيوتر جيلينسكي قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.
ومع تعالي صيحات الجمهور الثائر وجدت ايطاليا حلا للمأزق بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ياكوب بواشتكوفسكي بعد عرقلة ضد فيدريكو كيزا رغم أن الإعادة أظهرت أن اللاعب البولندي وصل للكرة أولا.
وسدد جورجينيو، المولود في البرازيل، الركلة بهدوء ليضمن حصول ايطاليا على أول نقطة بالمجموعة.
وتولى مانشيني القيادة بعد إقالة جيان بييرو فنتورا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقب فشل ايطاليا في التأهل لكأس العالم.
(رويترز)