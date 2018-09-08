قضت محكمة جنايات جنوب العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت بالإعدام شنقاً لـ75 متهماً في مقدمتهم قيادات لجماعة الإخوان المسلمين في قضية اعتصام ميدان رابعة العدوية والتي تعود وقائعها لعام 2013.
محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 متهما من قيادات الإخوان بينهم البلتاجي والعريان
محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 متهما من قيادات الإخوان بينهم البلتاجي والعريان
وضمت قيادات الجماعة المحكوم عليها كل من محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية الديني المؤيد للجماعة صفوت حجازي و القياديين الإسلاميين طارق الزمر وعاصم عبد الماجد.
وتم الحكم على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع بالمؤبد بنفس القضية التي يحاكم فيها 739 متهماً من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان.
ويواجه المتهمون اتهامات بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية في القاهرة إبان الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي العضو بجماعة الإخوان في صيف عام 2013.
كذلك تتضمن التهم قطع الطريق العام والقتل العمد مع سبق الإصرار.
المحكمة حكمت على أسامة محمد مرسي وهو أحد أبناء الرئيس السابق بالسجن المشدد عشر سنوات.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام 31 غيابيا بسبب فرارهم خارج مصر.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا سواء بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.