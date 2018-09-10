مصر: تخفيف عقوبة اللبنانية منى المذبوح إلى السجن سنة مع وقف التنفيذ

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة استئنافية قررت خفض عقوبة لبنانية أدينت في تموز/ يوليو ببث شائعات ونشر محتوى خادش للحياء والتعدي على الأديان إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بدلاً من السجن لثماني سنوات.

وأحالت النيابة العامة السائحة اللبنانية منى المذبوح لمحاكمة عاجلة في حزيران/ يونيو بعد أن نشرت مقطعاً مصوراً في صفحتها على فيسبوك قالت إنه تضمن سباً وقذفاً للمصريين وتعدياً على الدين الإسلامي.

وفي تموز/ يوليو قضت محكمة جنح حي مصر الجديدة بالقاهرة بسجنها لثماني سنوات.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وهي محكمة أعلى، قبلت الاستئناف المقدم من المذبوح على الحكم الصادر ضدها وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.