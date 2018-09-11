أعلن فيراري وساوبر، المشاركان في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، أن كيمي رايكونن سيترك فيراري في نهاية الموسم الجاري وينضم إلى ساوبر بينما يذهب شارل لوكلير في الاتجاه المعاكس.
رايكونن ينتقل من فيراري إلى ساوبر ولوكلير بديلاً له
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رايكونن ينتقل من فيراري إلى ساوبر ولوكلير بديلاً له
ويخوض لوكلير، القادم من موناكو والبالغ عمره 20 عاما، موسمه الأول في فورمولا 1 مع ساوبر بعدما أحرز لقب فورمولا 2 العام الماضي.
وقال فيراري في بيان "يعلن فريق فيراري أنه في نهاية موسم 2018 سيرحل كيمي رايكونن عن موقعه الحالي في الفريق".
ونشر رايكونن (38 عاما) رسالة على إنستغرام وقال إنه سيمثل ساوبر في العامين المقبلين. وأكد ساوبر الأمر في بيان لاحق.
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