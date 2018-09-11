فيديو لعملية تدخل للشرطة الفرنسية في باريس بهدف إيقاف رجل أطلق تهديدات

عقب عملية الطعن التي أدت إلى جرح عدّة أشخاص في باريس الأحد الماضي، قامت قوات الشرطة الفرنسية بإيقاف رجل في باريس، يوم الإثنين، بعد إطلاقه تهديدات من نافذته في الدائرة الحادية عشرة.
وقال مصدر مسؤول في شرطة باريس إن مكتب الشرطة تلقى اتصالاً من أحد القاطنين في الحي، فسارعت القوات الخاصة إلى فرض حزام أمني والتعامل مع "التهديد".
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ويظهر شريط الفيديو رجلاً يلبس عباءة بيضاء واقفاً على نافذته، فيما تأمره قوات الشرطة برفع يديه والبقاء حيث يقف. وأغلقت قوات الشرطة الحيّ لنحو ساعتين إلى أن تمّت عملية السيطرة على الرجل الذي لم تعلن الشرطة عن هويته.
في السياق أشار مصدر في الشرطة إلى أن ما دفع الجهاز إلى التدخل السريع هو إطلاق الرجل تهديدات وتطرّقه إلى "الجهاد"، فيما قال أحد القيمين على فرن في الشارع نفسه إن الرجل صرخ قائلاً "الله أكبر".