شاهد: وزارة الدفاع الروسية تعرض طائرة بدون طيار في مهام قتالية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديوهات وصور لما وصفته بـ "طواقم طائرات بدون طيار" من نوع "موسكيت" بالمنطقة العسكرية المركزية تقوم بمهام قتالية فى أوكرانيا.

وحسب ما جاء في وصف الفيديو فإن طائرات "موسكيت" الجوية غير المأهولة، والتي تقبع بدورها على طائرات درون "أورلان 10" مجهزة بوحدات راديو إلكترونية إضافية ومصممة للاستطلاع الجوي وتصحيح الضربات المدفعية. ويبدو أن طائرات "موسكيت" مخصصة لعرقلة قنوات القيادة ومنع "الخصم" من إرسال وبعث المعلومات بمنطقة العملية العسكرية وبالتالي، فهي طائرات مخصصة للاستطلاع الإلكتروني واللاسلكي وكذا اكتشاف محطات الاتصال الخلوي وإسكاتها. وطائرات "موسكيت" ذاتية القيادة قادرة على تحديد مواقع الجنود والأشخاص الذين يسهرون على توجيه الطائرات.

تعتبر طائرات "موسكيت" ذاتية القيادة إحدى وسائل الحرب الإلكترونية التي تلجأ إليها روسيا في مناطق العمليات العسكرية الخاصة، لمنع أوكرانيا من قيادة قواتها والتأثير على عُقد الاتصالات التابعة لمراكز القيادة البعيدة عن خط الجبهة.

وأشارت تقارير استخباراتية إلى توفير إيران طائرات بدون طيار لروسيا في حربها ضدّ أوكرانيا، وأكدت نفس التقارير وجود عدد محدود من تلك الطائرات وتمّ الاتفاق بين موسكو وطهران لإنتاج روسيا آلاف طائرات بدون طيار هجومية باستخدام المكونات الإيرانية. وكانت الإدارة العسكرية الأوكرانية قد أكدت منذ حوالى أسبوع أنها أسقطت طائرات بدون طيار فى منطقة كييف.