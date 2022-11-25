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أوكرانيا

بعد استعادة السيطرة عليها.. ضربات صاروخية على خيرسون توقع 5 قتلى على الأقل

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بقلم:  يورونيوز  مع وكالات
مسنة تتفقد حطام صاروخ بعد غارة روسية في خيرسون
مسنة تتفقد حطام صاروخ بعد غارة روسية في خيرسون   -   حقوق النشر  Bernat Armangue/ap.

تعرضت مدينة خيرسون لضربات صاروخية أمس الخميس، في تصعيد ملحوظ للهجمات على المدينة التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها مؤخرًا. وحذر جنود في المنطقة من أن خيرسون ستواجه ضربات مكثفة، بينما تحفر القوات الروسية عبر نهر دنيبر.

وقُتل خمسة أشخاص على الأقل، وفقًا لشهود تحدثوا إلى مراسلي وكالة أسوشيتيد برس. حيث لقي أربعة حتفهم خارج مقهى وقتلت امرأة بجوار منزلها.

وأصاب الهجوم بعض الأحياء السكنية التي لم تُضرب من قبل. كما أصيب العشرات في ضربات استهدفت مبان سكنية وتجارية وأضرمت النيران في بعضها ونثر الرماد في الهواء وألقت الزجاج المحطم بالشوارع. وخارج المباني السكنية التي تعرضت للقصف التقط السكان الأنقاض وبحثوا بشكل محموم عن أقاربهم بينما ساعد المسعفون الجرحى.