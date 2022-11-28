شاهد | أكبر بركان في العالم يثور لأول مرة منذ 40 عاماً

قالت السلطات الأمريكية إن أكبر بركان نشط في العالم في هاواي، والذي يسمى ماونا لوا، ثار للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا، فيما أعلنت طواقم الطوارئ حالة التأهب في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في الساعة 11:45 مساءً بالتوقيت المحلي الأحد، أن تدفقات الحمم البركانية ما تزال محتواة داخل كالديرا قمة ماونا لوا، لكن أذا تغيرت الظروف يمكن أن يشكل انفاع الحمم تهديدًا للسكان.

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت: "في هذا الوقت، يتم احتواء تدفقات الحمم البركانية داخل منطقة القمة ولا تهدد "سكان المنحدر"، مشيرة إلى أنه يتعين عليهم مراجعة إجراءات الاستعداد.

بعد ساعات من صباح يوم الاثنين، غرد مكتب مراقبة البراكين التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "يبدو أن الحمم البركانية قد تدفقت خارج كالديرا، ولكن في الوقت الحالي، لا تزال الفتحات البركانية محصورة في كالديرا".

وقالت الوكالة إن مرصد بركان هاواي يجري مشاورات مع أفراد إدارة الطوارئ وأن طاقمه سيجري استطلاعًا جويًا فوق البركان البالغ ارتفاعه 13.674 قدمًا (4.168 مترًا) في أقرب وقت ممكن.

وقالت سلطات هاواي إنه لم يتم إصدار أوامر إجلاء، على الرغم من إغلاق منطقة القمة والعديد من الطرق في المنطقة.

أظهرت كاميرا ويب تابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على الحافة الشمالية لقمة ماونا لوا شقوقًا بركانية طويلة ساطعة داخل الحفرة البركانية.

جزر هاواي هي موطن لستة براكين نشطة. ثار ماونا لوا وهو الأكبر على وجه الأرض 33 مرة منذ عام 1843، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

أحدث ثوران بركاني كان في عام 1984، واستمر 22 يومًا وأنتج تدفقات الحمم البركانية التي وصلت إلى حوالي سبعة كيلومترات من هيلو، المدينة التي يسكنها حوالي 44.000 شخص اليوم.