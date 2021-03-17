بالصور: هاواي.. موطن لأفضل أقواس قزح في العالم

قدم ستيفن بوسينجر، عالم الغلاف الجوي تفسيراً عن السبب الذي جعل هاواي الأمريكية أفضل مكان على الأرض لرؤية سحر قوس قزح.

يقول المؤلف بوسينجر، الأستاذ في جامعة هاواي في مانوا: "تنعكس الأهمية الثقافية لأقواس قزح في لغة هاواي، فهي تحتوي على العديد من الكلمات والعبارات لوصف تنوع المظاهر في هاواي".

هاواي - قوس قزح Getty via Canva

لماذا تعتبر هاواي عاصمة قوس قزح في العالم؟

المكونات الرئيسية لأقواس قزح هي المطر وضوء الشمس. لتلخيص العملية باختصار، يدخل الضوء إلى قطرة ماء، وينعكس من داخل القطرة المذكورة، وينحني أثناء مروره من الهواء إلى الماء الأكثر كثافة، وينفصل إلى أطوال موجية مكونة تظهر بألوان مختلفة فيولد: قوس قزح.

تقع هاواي في المحيط الهادئ شبه الاستوائي وهذا يعني أن نمط الطقس العام تهيمن عليه الرياح التجارية، مع زخات مطر متكررة وسماء صافية، وهي ظروف مثالية لتشكيل قوس قزح.

الإفطار أفضل وقت لمشاهدة قوس قزح

يحدد بوسينجر في بحثه هذا أربعة عوامل إضافية تؤثرعلى انتشار قوس قزح في جميع أنحاء الجزر: "في الليل، يسخن سطح البحر الدافئ الغلاف الجوي من الأسفل، بينما يؤدي الإشعاع إلى الفضاء إلى تبريد قمم السحب، مما يؤدي إلى هطول أمطار أكثف في الصباح ينتج عنها أقواس قزح في وقت تناول الإفطار".

بالإضافة إلى العوامل الجوية، هناك عوامل جغرافية أيضاً. تتسبب جبال هاواي في دفع تدفق الرياح التجارية إلى الأعلى، وتشكيل السحب التي تؤدي إلى هطول الأمطار. بدون الجبال، ستكون هاواي صحراء مع هطول ضئيل للأمطار السنوية، 17 بوصة فقط.

العامل الثالث الذي يفضي إلى مشاهدة قوس قزح هو التسخين أثناء النهار، والذي يحرك التدفقات على نطاق الجزيرة. خلال فترات الرياح الخفيفة، تتشكل أمطار فوق قمم التلال فوق أواهو وكواي في فترة ما بعد الظهر، مما يؤدي إلى تشكيل أقواس قزح غزيرة مع غروب الشمس.

نظراً لبعد جزر هاواي، فإن الهواء نظيف بشكل استثنائي وخالٍ من التلوث والغبار القاري وحبوب اللقاح. هذا هو العامل الرابع الذي يساهم في تعدد أقواس قزح الساطعة مع مجموعة كاملة من الألوان.

هاواي - قوس قزح Getty via Canva

ما هي الروابط الثقافية في هاواي مع قوس قزح؟

في الواقع، تعرف هاواي بولاية قوس قزح. في الأساطير التقليدية، تعتبر أقواس قزح عنصراً مهماً في القصص القائمة على الله التي ولدت منها الجزيرة.

عبر الجزر، يُطلق على أقواس قزح اسم أنيون. استخدمت آلهة أنيون قوس قزح كطريق بين السماء والأرض، في دورها كرسول بين الإنسان والآلهة. كانت أقواس قزح أيضاً طرقاً للموتى ليشقوا طريقهم إلى الجنة. ويحلل بوسينجر كيف أصبحت أقواس قزح جزءاً أساسياً من ثقافة هاواي.

قوس قزح بين المحيط والجبال في هاواي Getty via Canva

قوس قزح - هاواي Alex Brandon/AP

أين يمكن رؤية أفضل أقواس قزح في هاواي؟

هناك بعض الأماكن حول هاواي وتعد الأفضل لمشاهدة قوس قزح وهي:

أواهو

يُطلق عليها أحياناً إسم "مكان التجمع" وموطن عاصمة الولاية هونولولو، من المعروف أن أواهو ترى ظهورعدة أقواس قزح في آن واحد، حتى أقواس قزح قمرية، أقواس قزح ليلية تستخدم الضوء القادم من القمر بدلاً من الشمس.

كاواي

تشهد كاواي أمطاراً أكثر من الجزر الأخرى، مما يجعلها مثالية لتشكيلات قوس قزح. أبلغ الصيادون في هذه الأجزاء عن رؤية أقواس قزح قادمة من البحر.