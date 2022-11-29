مصحح: الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لأنظمة دفاعية ضد المسيّرات لقطر بمليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة مضادة للطائرات المسيرة لقطر تبلغ قيمتها مليار دولار.

وقال البنتاغون في بيان إن المتعاقدين الرئيسيين سيكونون "رايثيون تكنولوجيز كورب" و"إس.آر.سي" و"نورثروب غرومان كورب"، وأضاف أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أخطرت الكونغرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء.

ولم يدل البنتاغون بمعلومات إضافية حول نوع الأنظمة الدفاعية.