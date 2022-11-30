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أفغانستان

16 قتيلا و24 جريحا في انفجار في مدرسة قرآنية بأيباك في أفغانستان

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بقلم:  يورونيوز
انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان   -   حقوق النشر  AFP

قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 24 الأربعاء في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان على ما أفاد مصدر طبي.

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان طلب عدم الكشف عن هويته "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".

وأكد مسؤول محلي الانفجار من غير أن يورد حصيلة للضحايا ولا معلومات حول ظروف التفجير.

واستهدفت عشرات الانفجارات والاعتداءات مدنيين في أفغانستان منذ سيطرت حركة طالبان مجددا على السلطة في آب/أغسطس 2021، وتبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية.

واستهدفت عملية انتحارية في 30 أيلول/سبتمبر مركزا تعليميا في حي في كابول تسكنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل من بينهم 46 فتاة وشابة، وفق حصيلة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

ولم تتبن أي مجموعة الاعتداء لكن الحكومة الأفغانية اتهمت تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذه.

وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر قتل أربعة أشخاص في كابول في انفجار وقع في مسجد تابع لوزارة الداخلية.

المصادر الإضافية • أ ف ب