أوكرانيا: حفروا حائط منزل دمّره القصف الروسي في إحدى ضواحي كييف وسرقوا جدارية رسمها الفنان بانكسي

تم اعتقال ثمانية أشخاص بسبب سرقة لوحة رسمها فنان الغرافيتي البريطاني بانكسي على جدار في ضواحي كييف، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وبحسب المصدر، فقد اختفت الجمعة الجدراية التي تصوّر شخصا يرتدي ثياب النوم ويضع قناع غاز ويحمل مطفأة حريق قرب بقايا متفحمة لنافذة في بلدة غوستوميل.

وقال حاكم كييف أوليكسي كوليبا على منصة تلغرام مساء الجمعة: "حاولت مجموعة من الأشخاص سرقة جدارية بانكسي. اقتطعوا العمل من جدار منزل دمره الروس"، وأرفق صورة تظهر فجوة في الحائط حيث كان الرسم.

وأضاف "تم القبض فورا على عدة أشخاص. الرسم في حال جيدة وبيد السلطات".

وأشار إلى أن أعمالا أخرى في المنطقة يعتقد أنها لبانكسي تحظى بحماية الشرطة.

من جانبه، قال قائد شرطة كييف أندريه نيبيتوف إنه جرى تحديد "ثمانية أشخاص" يشتبه في تورّطهم في عملية السرقة وفتح تحقيق أولي في الواقعة.

وأوضح "تراوح أعمارهم بين 27 و60 عاما. إنهم من سكان كييف وتشركاسي" الواقعة على مسافة 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة.