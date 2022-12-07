هجوم انتحاري على مركز شرطة في إندونيسيا يخلف ثلاثة جرحى

أعلنت الشرطة الاندونيسية أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح في هجوم انتحاري استهدف الثلاثاء أحد مراكزها في مدينة باندونغ بإقليم جاوا الإندونيسي.

ولم تذكر السلطات أي مؤشر حول دوافع هذا الهجوم، بينما تشهد البلاد منذ سنوات نشاطا لتيارات إسلامية.

ووقع الانفجار حوالى الساعة 08,20 (01,20 ت غ) فى مقر مركز شرطة أستانا أنيار فى باندونغ عاصمة المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونيسيا.

وقال أسوين سيبايونغ قائد شرطة باندونغ لقناة كومباس التلفزيونية "جاء رجل يلوح بسلاح حاد وكان يحاول إصابة رجال الشرطة".

وأضاف أن الرجل فجر نفسه وقتل، موضحا أن ثلاثة شرطيين جرحوا في الانفجار.

وتابع أسوين "أصيب ثلاثة من رجالنا ونقلوا إلى المستشفى، وقمنا بتأمين المبنى وطوقنا جميع مداخله".

وقال المتحدث باسم شرطة جاوا الغربية إبراهيم تومبو لقناة مترو إن قائد شرطة باندونغ وصل إلى مكان الحادث وفرقة متفجرات في طريقها إليه.