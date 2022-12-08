إيران تنفذ أول حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات المستمرة منذ أشهر

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن السلطات أعدمت شخصاً يوم الخميس أدين بإصابة عنصر من قوات الباسيج بسكين طويل وإغلاق أحد شوارع طهران.

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي قدمه المتهم وبررت الحكم بالقول إن أفعاله تمثل جريمة الحرابة.

هذا الإعدام هو الأول المرتبط بالاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر في الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان (بطهران) في 25 أيلول/سبتمبر وطعن عنصراً من الباسيج في كتفه الأيسر، أُعدم صباح الخميس" في العاصمة الإيرانية.

وأُفيدت المحكمة الثورية في طهران بأنّ شكاري اعتقل بعدما أصاب عنصر الباسيج في الكتف ما تطلب لعلاجه 13 غرزة، بحسب ميزان أونلاين.

وقالت السلطة القضائية إن شكاري مذنب بالعراك وإشهار سلاح "بغرض القتل والتسبب بالخوف والإخلال بالنظام وأمن المجتمع".

ودين بتهمة "الحرابة" في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب موقع ميزان أونلاين مضيفا أنه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت محكمة إيرانية قد حكمت الثلاثاء على خمسة أشخاص بالإعدام شنقاً بتهمة قتل عنصر من الباسيج.

والباسيج قوة تضمّ متطوّعين مدعومة من الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

وترفع الأحكام الأخيرة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني إلى 11 شخصاً.