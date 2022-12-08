إيران تنفذ أول حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات المستمرة منذ أشهر

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن السلطات أعدمت شخصاً يوم الخميس أدين بإصابة عنصر من قوات الباسيج بسكين طويل وإغلاق أحد شوارع طهران.

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي قدمه المتهم وبررت الحكم بالقول إن أفعاله تمثل جريمة الحرابة.

هذا الإعدام هو الأول المرتبط بالاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر في الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان (بطهران) في 25 أيلول/سبتمبر وطعن عنصراً من الباسيج في كتفه الأيسر، أُعدم صباح الخميس" في العاصمة الإيرانية.