أمريكا سترسل مساعدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

أمريكا سترسل مساعدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولارمحادثة
أفاد أشخاص مطلعون ووثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا تتيح لها قدرات جديدة لهزيمة الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية.
وقد تعلن واشنطن عن الحزمة في وقت مبكر يوم الجمعة. ولم يتسن تحديد المعدات المضادة للطائرات المسيرة ومعدات الدفاع الجوي المدرجة بالتفصيل.
ومن المتوقع أيضا أن تضم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الحزمة قذائف لمنظومة هيمارس الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وذخيرة من عيار 155 مليمترا وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية، بحسب المصادر المطلعة والوثيقة.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على حزمة المساعدات، كما أحجم متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن التعقيب. ويمكن أن تتغير محتويات وحجم حزم المساعدات حتى يوقعها الرئيس.
وقال مسؤول كبير في البنتاغون في نوفمبر تشرين الثاني، إن من أهداف تكثيف الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا استنفاد إمدادات كييف من الدفاعات الجوية والهيمنة على الأجواء فوق البلاد.
وإليكم أبرز تطورات الوضع في أوكرانيا:
بوتين: رغبة الغرب في الهيمنة العالمية تزيد مخاطر الصراع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل.
أوكرانيا تقول إن روسيا تقصف الجبهة الشرقية بالكامل
ال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت خط المواجهة بأكمله الواقع في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا يوم الخميس، في إطار ما يبدو طموحا متراجعا للكرملين الذي بات يهدف لتأمين الجزء الأكبر من الأراضي التي أعلن ضمها فقط.
وقال الحاكم الإقليمي بافلو كيريلينكو في مقابلة تلفزيونية إن أعنف قتال وقع بالقرب من بلدتي باخموت وأفدييفكا. وأضاف أن القصف المدفعي استهدف بلدة توريتسك جنوب غربي باخموت، مما أسفر عن مقتل مدني وتضرر 12 مبنى.
وتابع كيريلينكو قائلا إن "خط المواجهة بأكمله يتعرض للقصف"، مضيفا أن القوات الروسية تحاول أيضا التقدم بالقرب من ليمان، التي استعادتها القوات الأوكرانية في نوفمبر تشرين الثاني ضمن عدة انتكاسات عانت منها روسيا منذ غزو جارتها في فبراير شباط.
وقال شاهد من رويترز إن القوات الأوكرانية ردت في باخموت وأجزاء أخرى من منطقة دونيتسك بوابل من القذائف الصاروخية.