أمريكا سترسل مساعدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

أفاد أشخاص مطلعون ووثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا تتيح لها قدرات جديدة لهزيمة الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية.

وقد تعلن واشنطن عن الحزمة في وقت مبكر يوم الجمعة. ولم يتسن تحديد المعدات المضادة للطائرات المسيرة ومعدات الدفاع الجوي المدرجة بالتفصيل.

ومن المتوقع أيضا أن تضم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الحزمة قذائف لمنظومة هيمارس الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وذخيرة من عيار 155 مليمترا وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية، بحسب المصادر المطلعة والوثيقة.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على حزمة المساعدات، كما أحجم متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن التعقيب. ويمكن أن تتغير محتويات وحجم حزم المساعدات حتى يوقعها الرئيس.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون في نوفمبر تشرين الثاني، إن من أهداف تكثيف الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا استنفاد إمدادات كييف من الدفاعات الجوية والهيمنة على الأجواء فوق البلاد.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في أوكرانيا: