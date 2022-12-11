أوكرانيا تهاجم مدينة ميليتوبول المحتلة وأكثر من 1.5 مليون شخص شخص في أوديسا بدون كهرباء

قالت السلطات التي نصبتها روسيا في مدينة ميليتوبول ذات الموقع الاستراتيجي إن أوكرانيا هاجمت المدينة المحتلة في جنوب شرق البلاد مساء السبت، مضيفة أن هجوماً صاروخياً أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، في حين قال رئيس البلدية المنفى إن عشرات "الغزاة" لقوا حتفهم.

وقال يفغيني باليتسكي الحاكم الذي عينته موسكو للجزء المحتل من منطقة زابوريجيا على تطبيق تلغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة إلى أهدافها". وأضاف أن "مركزاً ترفيهيا" كان الناس يتناولون فيه الطعام دُمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ميليتوبول وهي مركز صناعي ونقل رئيسي تحتله روسيا منذ مارس-آذار مفتاح الدفاع عن الجنوب. وقال أريستوفيتش في مقابلة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا سقطت ميليتوبول سينهار خط الدفاع بأكمله على طول الطريق إلى خيرسون. ستحصل القوات الأوكرانية على طريق مباشر إلى شبه جزيرة القرم".

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