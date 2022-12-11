أوكرانيا تهاجم مدينة ميليتوبول المحتلة والجانب الروسي يقول إن شخصين لقيا حتفهما

أوكرانيا تهاجم مدينة ميليتوبول المحتلة والجانب الروسي يقول إن شخصين لقيا حتفهمامحادثة
قالت السلطات التي نصبتها روسيا في مدينة ميليتوبول ذات الموقع الاستراتيجي إن أوكرانيا هاجمت المدينة المحتلة في جنوب شرق البلاد مساء السبت، مضيفة أن هجوماً صاروخياً أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، في حين قال رئيس البلدية المنفى إن عشرات "الغزاة" لقوا حتفهم.
وقال يفغيني باليتسكي الحاكم الذي عينته موسكو للجزء المحتل من منطقة زابوريجيا على تطبيق تلغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة إلى أهدافها". وأضاف أن "مركزاً ترفيهيا" كان الناس يتناولون فيه الطعام دُمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.
وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ميليتوبول وهي مركز صناعي ونقل رئيسي تحتله روسيا منذ مارس-آذار مفتاح الدفاع عن الجنوب. وقال أريستوفيتش في مقابلة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا سقطت ميليتوبول سينهار خط الدفاع بأكمله على طول الطريق إلى خيرسون. ستحصل القوات الأوكرانية على طريق مباشر إلى شبه جزيرة القرم".
أبرز المستجدات من أوكرانيا:
غازبروم تعتزم شحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا يوم الأحد
قالت غازبروم الروسية إنها تعتزم شحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم الأحد، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الكميات التي تم شحنها خلال الأيام الماضية.
يقول مراسلون حربيون، من الجانبين الروسي والأوكراني، إن الخصم يخسر الجنود بالعشرات إذا لم يكن بالمئات يومياً وإن المعركة في المدينة تحولت إلى ما يشبه "فرامة اللحم". وأمس الجمعة، قال قائد يدعى كوستيانتين لصحيفة فاينانشيال تايمز خلال زيارة للجبهة: "إنهم [الجنود الروس] مجرد لحوم لبوتين". بأي حال، يتفق مراقبون كثر على أن بخموت واحدة من أعنف المعارك منذ الحرب العالمية الثانية.
شولتس: بوتين مصمم على الغزو لكن استمرار التواصل معه ضروري
قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا ولا يظهر أي حدود لوحشيته، لكن لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصالات معه مفتوحة لتحيُّن لحظة إنهاء الحرب.
وأضاف شولتس خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين "عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما... إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة".
وشولتس من أكثر القادة الغربيين تحدثا بشكل مباشر مع بوتين منذ الغزو في 24 فبراير-شباط، واستمر آخر حديث بينهما عبر الهاتف لمدة ساعة وكان في الثاني من ديسمبر كانون الأول الجاري.
وقال شولتس إنه لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في الغزو لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف.
وأضاف شولتس "رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها... في الشيشان حيث قضى تقريبا على البلد بأكمله. أو في سوريا حيث لا يوجد ضبط للنفس. الأمر بهذه البساطة".
ومضى يقول "لدينا آراء مختلفة تماما. ومع ذلك سأستمر في التحدث معه لأنني أريد أن أشعر باللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع. وهذا غير ممكن دون أن نتحدث معا".
أوديسا محرومة من الكهرباء بعد هجوم روسي بمسيّرات
أعلنت السلطات الأوكرانية السبت أنّ مدينة أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا بلا كهرباء في شكل شبه كامل في أعقاب هجوم شنته روسيا بـ"مسيّرات انتحارية" خلال الليل.
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو على حسابه في تلغرام "المدينة بدون كهرباء في الوقت الراهن". ولكنه أفاد بأن البنى التحتية الأساسية لاسيما المستشفيات وأقسام الولادة تتغذى بالكهرباء. وقال تيموشينكو "لا يزال الوضع صعبًا، لكنه تحت السيطرة".
وأكد حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو أن روسيا هاجمت المدينة بـ "مسيّرات انتحارية" ليل الجمعة السبت. وقال "بسبب الضربات، الكهرباء مقطوعة عن كل مقاطعات وتجمّعات منطقتنا تقريباً". وأضاف مارشينكو أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت مسيّرتين.
وأشارت كييف الجمعة إلى أنّ مناطق جنوب البلاد التي مزقتها الحرب وبينها أوديسا تعاني أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي بعد أيام على جولة الهجمات الروسية الأخيرة على شبكة الطاقة الأوكرانية.
وأطلقت روسيا عشراتٍ من صواريخ كروز على بنى تحتية رئيسية الاثنين ما أدى إلى إجهاد شبكة البلاد المتعثرة بعد هجمات متكررة.
وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس مواصلة ضرب شبكة الطاقة الأوكرانية على الرغم من انتقادات غربية شديدة للهجمات المنهجية إلى أغرقت الملايين في البرد والظلام.
وكان ميناء أوديسا على البحر الأسود وجهة مفضلة للعديد من الأوكرانيين والروس لقضاء العطل قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
مسؤول عينته روسيا في خيرسون: لن يتم تداول العملة الأوكرانية بدءا من يناير
قالت الإدارة، التي عينتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، يوم السبت إنها لم تبدأ بعد استبدال الهريفنيا الأوكرانية، العملة المتداولة محليا، بالروبل الروسي. وسينتهي العمل بالهريفنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في الأول من يناير كانون الثاني.
وقال أندريه بيريتونكين، رئيس الفرع المحلي للبنك المركزي الروسي، في مقطع مصور نشرته الإدارة، التي عينتها روسيا، على تيليجرام "من أجل راحة السكان وإتاحة اندماج أكثر سلاسة للمنطقة في الاقتصاد الروسي، بدأت البنوك في منطقة خيرسون عمليات صرف العملات هذا الأسبوع".
وكانت الإدارة، التي عينتها روسيا، قد ذكرت من قبل أنه سيتم قبول كل من الروبل والهريفنيا في منطقة خيرسون.
وسيطرت القوات الروسية على معظم منطقة خيرسون في الأيام الأولى لحملة موسكو العسكرية على أوكرانيا وأعلنت ضمها لروسيا في سبتمبر أيلول بعد استفتاء أدانته أوكرانيا ودول غربية.
لكن بعد أقل من شهرين، انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون بعد ضغوط من هجمات أوكرانية مضادة، بينما لا تزال تسيطر على معظم أراضي المنطقة.
الفائز الروسي بجائزة نوبل للسلام يندّد بـ"الحرب الجنونية والإجرامية" لبوتين
انتقد رئيس منظمة ميموريال غير الحكومية الحائز على جائزة نوبل للسلام "الحرب الجنونية والإجرامية" التي يقودها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، خلال استلامه جائزته في أوسلو السبت.
وقال إيان راتشينسكي خلال خطاب الشكر إن في ظل رئاسة بوتين "ترقى مقاومة روسيا إلى مستوى الفاشية" ما يوفر "المبرر الأيديولوجي للحرب الجنونية والإجرامية ضد أوكرانيا".
من جهتها، أكدت رئيسة مركز الحريات المدنية الأوكرانية أولكساندرا ماتفيتشوك الحائزة على نوبل للسلام أيضاً عند تسلمها جائزتها في أوسلو السبت إن "شعب أوكرانيا يريد السلام أكثر من أي أحد آخر في العالم"، لكنها شددت على أن "السلام في بلد مهاجم لا يمكن تحقيقه بوقف القتال. هذا لن يكون سلاماً، بل احتلالاً".
دعم عسكري أمريكي جديد لأوكرانيا
أمس الجمعة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة سترسل حزمة مساعدات بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز دفاعاتها الجوية ضد الطائرات المسيرة.
وقال كيربي للصحفيين إن واشنطن قلقة للغاية بشأن "الشراكة الدفاعية المتعمقة والمتنامية" بين إيران وروسيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها لوضع حد لتلك العلاقة، بما يشمل العلاقة في مجال الطائرات المسيرة.
وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستطالب الدول الشريكة بمناقشة الشراكة الروسية الإيرانية والتصدي لها.
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هناك تصريحات عديدة صدرت عن الكرملين مؤخراً بخصوص الحرب في المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا وبخصوص "القضاء على النازية" في الدولة الشيوعية السابقة. ماذا يعني ذلك؟ وهل غيّر بوتين خططه بسبب النكسات العسكرية؟
استيقظت ستوكهولم على عاصفة ثلجية صباح الجمعة، فيما تعاني فرنسا وألمانيا من موجة حرّ قارسة ومن المرجح أن تشهد مناطق في بريطانيا تساقطاً للثلوج. وبحسب مراكز الأرصاد الجوية في القارة الأوروبية، ستستمر عاصفة البرد لأسابيع مقبلة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، ما سيشكل اختباراً لإمدادات الطاقة المضطربة بفعل الحرب في أوكرانيا.
قال وزير الخارجية السعودي يوم الجمعة إن ولي العهد محمد بن سلمان توسط بصفة شخصية لتسهيل الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للصحفيين في الرياض إنه "مطلع على جهود سموه الشخصية فيما يتعلق بلاعبة السلة الأخيرة وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج".