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كوريا الجنوبية

شاهد: فريق طبي يطور عضلات اصطناعية أقوى من عضلات الإنسان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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أعلن فريق طبي مشترك من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بوسان الوطنية، تطوير عضلة اصطناعية تشبه عضلة الإنسان إلى حد كبير ولكنها أقوى.

وابتكر فريق البحث العضلة الاصطناعية باستخدام مادة جديدة مستخلصة من مادة الغرافين عالية الجودة، والتي تتميز بمرونتها الكبيرة مع درجات الحرارة.

ويمكن التحكم بهذه العضلات عن بعد، واكتشف الفريق الطبي أنها أفضل بنحو 17 مرة، بتنفيذ المهام من العضلات الطبيعية في جسم الإنسان.

وتمكن الفريق من إجراء تدريب لهذه العضلات ورفع حوالي كيلوغراما من الأثقال. وقال كيم سانغ ووك، أستاذ العلوم وهندسة المواد: " يمكننا استخدام هذه المادة الجديدة في العديد من الصناعات المستقبلية، بما في ذلك الروبوتات الحيوية وغيرها."

المصادر الإضافية • إي في أن