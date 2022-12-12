شاهد: ناشطة مدافعة عن حقوق الحيوان تطالب في الدوحة مشجّعي المونديال بأن يصبحوا نباتيين

طافت ناشطة من منظمة "بيتا" لحقوق الحيوان سوق واقف التاريخي بالعاصمة القطرية، الدوحة، وهي ترتدي زياً كاريكاتوريا يحاكي ملابس حكام مباريات كرة القدم، مطالبةً مشجعي المونديال بالتوقف عن تناول اللحوم والألبان والاعتماد على النبات في نظامهم الغذائي.

الناشطة، تيودورا زجليمبيا التي كانت تحمل قطعة كرتونية حمراء كبيرة كُتب عليها باللغتيتن الإنكليزية والعربية "اشهِرْ البطاقة الحمراء في وجه اللحوم والألبان"، ترددت هتافاتها في أرجاء سوق واقف وهي تطالب بالتوقف عن تناول لحوم الحيوانات وألبانها والاستعاضة عنها بالمنتجات الزراعية.

ويعدّ سوق واقف أحد أهم الأسواق الشعبية في قطر وهو واحدٌ من الوجهات الأولى لمشجعي المونديال، ويرجع تاريخ السوق إلى نحو 100 عام، وكان يتم فيه بيع اللؤلؤ والمواشي، إضافة إلى سلع أخرى كالصوف والتوابل والملابس.

وقالت زجليمبيا: "لقد بيّنت العلوم أن التحول إلى النظم الغذائية القائمة على النباتات، من شأنها أن تساهم في تخليص كوكب الأرض من الأزمات المناخية، كما أنها مفيدة لصحة الإنسان، إضافة إلى أنها تساهم في حماية الحيوانات".

ووفقاً لمنظمة "بيتا" فإن كل شخص يصبح نباتياً يوفّر ما يقرب من 200 حيوان سنوياً، ويقلل إلى حد كبير من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

ويجدر بالذكر أن بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، دخلت مرحلتها النهائية، ولم يتبق سوى أربعة فرق تتنافس على الكأس، وهي: المغرب، الأرجنتين، كرواتيا وفرنسا، وقد تمّ تحديد موعد المباراة النهائية في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.