وزير الدفاع الأميركي محذراً: الصين وروسيا تلعبان دورا "مزعزعا للاستقرار" في إفريقيا

حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن القادة الأفارقة خلال قمة الثلاثاء، من أن الصين وروسيا تلعبان دورًا "مزعزعًا للاستقرار" في القارة مع تنامي نفوذهما.

وقال أوستن خلال اجتماع مع عدد من القادة الأفارقة في مستهلّ قمة أميركية إفريقية تستمرّ ثلاثة أيام، "أعتقد أن الجمع بين هذه الأنشطة من جانب هذين البلدين، يستحق المراقبة. وبالتأكيد، أعتقد أن تأثيرهما يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار".

واعتبر اوستن أن الصين تعزز تواجدها في إفريقيا "بشكل يومي" من خلال تنامي نفوذها الاقتصادي.

وقال إن "ما يثير القلق هو عدم تصرفهم دائما بشفافية فيما يتعلق بما يقومون به وهذا يخلق مشاكل ستؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة الاستقرار إن لم يكن قد قاموا بذلك بالفعل".

وأضاف أوستن أن روسيا "تواصل بيع أسلحة رخيصة" ونشر "مرتزقة في أنحاء القارة" معتبرا أن "ذلك مزعزع للاستقرار أيضا".