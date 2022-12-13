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الصين

بعد اتهامات هندية بمحاولة تغيير الوضع القائم على الحدود.. الصين تؤكد أن الوضع مستقر

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
ضباط صينيون عند الجانب الصيني من الحدود الدولية عند ممر ناثولا، في ولاية سيكيم شمال شرق الهند، الأربعاء 5 يوليو 2006
ضباط صينيون عند الجانب الصيني من الحدود الدولية عند ممر ناثولا، في ولاية سيكيم شمال شرق الهند، الأربعاء 5 يوليو 2006   -   حقوق النشر  AP Photo

أكدت الصين أن الوضع "مستقر" الثلاثاء عند حدودها مع الهند بعدما ذكرت مصادر هندية بأن مواجهة اندلعت بين جيشي البلدين عند حدودهما المتنازع عليها في الهيمالايا الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين "على حد فهمنا، فإن الوضع الحدودي بين الصين والهند مستقر بالمجمل"، مضيفا أن الطرفين "حافظا على حوار من دون عراقيل بشأن المسألة الحدودية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية".

واتّهم وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الصين الثلاثاء بمحاولة "تغيير الوضع القائم بشكل أحادي" عند الحدود المتنازع عليها بين الطرفين في الهيمالايا عندما أسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي عن سقوط جرحى من الجانبين.

وقال الوزير "في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2022، حاولت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عبر التعدي على خط السيطرة الفعلية في منطقة يانغتسي التابعة لقطاع تاوانغ".