الخطوط الجوية الهندية بصدد شراء نحو 500 طائرة من بوينغ وإيرباص

قالت مصادر بقطاع الطيران يوم الأحد إن الخطوط الجوية الهندية بصدد إجراء طلبية تاريخية تصل إلى 500 طائرة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من إيرباص وبوينغ، إذ تسعى لعملية طموح لإحياء أعمالها تحت قيادة تكتل مجموعة تاتا.

وأفادت المصادر بأن الطلبيات تشمل 400 طائرة ذات بدن ضيق و100 طائرة أو أكثر من الطائرات ذات البدن العريض، بما فيها طائرات إيرباص من طراز إيه350 وبوينغ من طرازي 787 و777.

وقالت المصادر ذلك في أثناء حديثهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم إذ ستوضع اللمسات النهائية على الصفقة الضخمة في الأيام المقبلة.

وأحجمت إيرباص وبوينغ عن التعليق على الأمر. ولم ترد مجموعة تاتا حتى الآن على طلب للتعليق.