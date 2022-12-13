زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة طارئة لقطاع الطاقة بقيمة 800 مليون يورو على الأقل

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة طارئة لقطاع الطاقة بقيمة 800 مليون يورو على الأقلمحادثة
قالت روسيا وأوكرانيا يوم الثلاثاء إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر. وما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر-أيلول بعد استفتاء في إجراء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه زائف وقسري.
وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في المناطق المحتلة من الإقليم بشرق أوكرانيا، إن التقدم في بعض المناطق كان صعباً، لكنه أضاف أن أكثر من نصف دونيتسك يخضع للسيطرة الروسية. وقال دينيس بوشيلين، المسؤول الروسي عن الجزء الذي تسيطر عليه موسكو، لوكالة الإعلام الروسية (ريا) المملوكة للدولة "تم تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأدى القتال العنيف في المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي أجزاء من دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية. وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تحديثها اليومي حول الأحداث بساحة المعركة يوم الثلاثاء إن قواتها صدت الهجمات الروسية في عشر مناطق.
وزعمت روسيا أن مواقعها تتقدم تدريجياً، وقالت وزارة الدفاع يوم الإثنين إن هجومها هناك أسفر عن مقتل 30 من العسكريين الأوكرانيين يوم الأحد. ومع ذلك، قال بوشلين إن الوضع صعب على طول خط التماس في ليمان بشمال المنطقة. وكانت أوكرانيا حررت ليمان بعد ساعات من إعلان بوتين ضم دونيتسك في سبتمبر أيلول.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن القصف الروسي المستمر على خط المواجهة في دونيتسك دمر مدينة بخموت بالكامل وألحق أضراراً جسيمة بمدينة أفدييفكا، التي تقع في وسط المنطقة. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الإثنين إن روسيا تواصل تركيز جهودها للتقدم والاستيلاء على المدينتين.
وأضافت في تحديث مسائي يومي "بالقرب من بخموت، أمطر المحتلون ما يقرب من 20 مستوطنة بقذائف الهاون والمدفعية". وقال الجيش إن تسع مستوطنات تعرضت للقصف قرب أفدييفكا.
ماكرون: محادثات جارية لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن هناك اتفاقا لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفا أن محادثات تجري حاليا بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك.
وأضاف لدى وصوله لحضور مؤتمر دولي بباريس "تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوروجيا. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة".
وتستضيف فرنسا حاليا مؤتمرا دوليا لتقديم مساعدات عاجلة لمساعدة أوكرانيا على تجاوز درجات حرارة الشتاء الباردة، مع استهداف القوات الروسية البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بقيمة 800 مليون يورو
قدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة الى "800 مليون يورو على الأقل" كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس.
وقال زيلينسكي عبر الفيديو "نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز ... يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا" مشيراً إلى أن هذا "سيكلف حوالى 800 مليون يورو".
البنتاغون: روسيا تستخدم قذائف قديمة بسبب نقص مخزوناتها من الذخيرة الحديثة
أعلن مسؤول عسكري أمريكي كبير الإثنين أنّ روسيا تضطرّ على ما يبدو لاستخدام قذائف مدفعية قديمة بسبب تناقص حجم مخزوناتها من الذخيرة الحديثة بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب في أوكرانيا.
وقال المسؤول الكبير في البنتاغون لصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ مخزونات روسيا من الذخيرة الحديثة "تتضاءل بسرعة" وقد لا تكفيها سوى حتّى مطلع العام المقبل إذا ما واصلت قوّاتها قصف أوكرانيا بالوتيرة الحالية. وأضاف أنّ هذا الأمر "هو على الأرجح ما يجبرهم على استخدام قذائف نعتبرها بالية". وأوضح المسؤول أنّ هذه الذخيرة البالية "تعني بعبارة أخرى أنّك تلقّم القذيفة في المدفع وتأمل أن تنطلق أو أن تنفجر عند سقوطها".
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكّد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنّ القوات الروسية تعاني من نقص في مخزوناتها من الذخيرة، معتبراً أنّ السبب في هذا النقص هو مشاكل لوجستية وقصف القوات الأوكرانية لمستودعات الذخيرة الروسية.
زيلينسكي يحث مجموعة السبع على عقد قمة سلام عالمية في الشتاء
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء دول مجموعة السبع الإثنين على دعم فكرته بعقد قمة سلام عالمية في فصل الشتاء مخصصة لإحلال السلام في بلده.
وستركز القمة على تنفيذ خطة سلام وضعتها كييف من عشر نقاط وتتضمن التأكيد على سحب روسيا قواتها بالكامل من أوكرانيا وألا تقدم كييف أي تنازلات بالإضافة إلى أشياء أخرى.
وقال زيلينسكي لزعماء مجموعة السبع وفقا لنسخةأصدرها مكتبه "أقترح عقد قمة خاصة - قمة السلام العالمية - لتحديد كيف ومتى يمكن أن ننفذ النقاط المطروحة في مخطط السلام الأوكراني. "أقترح أن تظهروا زعامتكم، مثل دول أخرى ذات ضمير، في تنفيذ مخطط السلام ككل أو النقاط المحددة".
ولم يعلق بعد قادة الدول السبع على هذه الفكرة، لكنهم أكدوا التزامهم بإحلال السلام في أوكرانيا.
وقال بيان صدر بعد الاجتماع "بناء على وجهة نظر تتطلع إلى تسوية يمكن تحقيقها بعد الحرب، مازلنا على استعداد للتوصل إلى اتفاقات مع أوكرانيا والدول والمؤسسات المهتمة لإحلال أمن دائم (في أوكرانيا) وتنفيذ التزامات أخرى لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وأن تحصل على مستقبل حر وديمقراطي وتكون قادرة على صد أي اعتداء روسي في المستقبل بما يتوافق مع الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
ولم ترد موسكو حتى الآن على اجتماع مجموعة السبع.
ويبدو أن روسيا ليست مستعدة لاحترام سيادة الأراضي الأوكرانية وحدودها قبل الحرب، قائلة إن المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا إلى أراضيها في سبتمبر أيلول جزء "دائم" من روسيا.
زيلينسكي يطلب من مجموعة السبع تزويد بلاده بالغاز الطبيعي والأسلحة
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع الإثنين على مساعدة حكومته في الحصول على ملياري متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي وتزويدها بدبابات حديثة ووحدات مدفعية وقذائف وأسلحة طويلة المدى.
وفي كلمته عن بعد في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع استضافته ألمانيا، دعا زيلينسكي روسيا أيضاً إلى اتخاذ خطوة "جوهرية" نحو حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا واقترح أن تسحب موسكو قواتها بحلول عيد الميلاد. وقال "إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، فإنها ستضمن أيضا نهاية موثوقا بها للقتال".
ومضى يقول "لا أرى أي سبب يمنع روسيا من القيام بهذا الآن، بحلول عيد الميلاد".
وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير-شباط الماضي وتدور رحى الحرب في الجنوب والشرق، وأطلقت موسكو في الأسابيع القليلة الماضية دفعات من الصواريخ على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.
بوتين يلغي مؤتمره الصحفي التقليدي في نهاية العام
قال الكرملين الإثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يعقد مؤتمره الصحفي التلفزيوني التقليدي في نهاية العام هذا الشهر بعد عشرة أشهر من غزو روسيا المتعثر لأوكرانيا.
وهذا المؤتمر الصحفي مناسبة أساسية على أجندة بوتين إذ يمنحه الفرصة لاستعراض سيطرته على الأمور وقدراته وهو يجلس منفرداً على مسرح في قاعة كبيرة يتلقى الأسئلة من الصحفيين في جلسة قد تمتد لأكثر من أربع ساعات.
لكن الحرب التي بدأت في 24 فبراير-شباط لم تسر كما أرادها بوتين. فلم تتمكن قواته في مرحلة مبكرة من الحرب من احتلال العاصمة كييف ثم تكبدت انتكاسات كبيرة في الميدان في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وسُئل ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مكالمة هاتفية مع الصحفيين إن كان قد تم تحديد موعد آخر "للمؤتمر الصحفي الكبير" لهذا العام فرد قائلاً "لا، لن يعقد (مؤتمر) قبل العام الجديد".
وأضاف أن بوتين سيجد طرقاً أخرى للتواصل مع الصحفيين وأنه عقد مؤتمرات صحفية أخرى بعضها خلال رحلاته إلى الخارج. وكان بوتين أجاب على أسئلة الصحفيين خلال زيارته إلى بشكك عاصمة قرغيزستان.
مجموعة السبع تركز على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني
قال بيان لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أصدرته بريطانيا يوم الاثنين إن المجموعة ستواصل العمل معا لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، مع التركيز بشكل عاجل على أنظمة الدفاع الجوي.
وقال البيان "سنواصل تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا من المعدات العسكرية والدفاعية مع التركيز على تزويد أوكرانيا بأنظمة وقدرات للدفاع الجوي".