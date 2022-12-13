زيلينسكي يطالب الغرب بمساعدات طارئة وبوتين يلغي مؤتمره الصحفي السنوي المعتاد

قالت روسيا وأوكرانيا يوم الثلاثاء إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر. وما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر-أيلول بعد استفتاء في إجراء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه زائف وقسري.

وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في المناطق المحتلة من الإقليم بشرق أوكرانيا، إن التقدم في بعض المناطق كان صعباً، لكنه أضاف أن أكثر من نصف دونيتسك يخضع للسيطرة الروسية. وقال دينيس بوشيلين، المسؤول الروسي عن الجزء الذي تسيطر عليه موسكو، لوكالة الإعلام الروسية (ريا) المملوكة للدولة "تم تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأدى القتال العنيف في المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي أجزاء من دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية. وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تحديثها اليومي حول الأحداث بساحة المعركة يوم الثلاثاء إن قواتها صدت الهجمات الروسية في عشر مناطق، بينها بخموت التي تحوّلت إلى "فرامة لحوم" للطرفين.

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