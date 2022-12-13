زيلينسكي يطالب الغرب بمساعدات طارئة وبوتين يلغي مؤتمره الصحفي السنوي المعتاد

زيلينسكي يطالب الغرب بمساعدات طارئة وبوتين يلغي مؤتمره الصحفي السنوي المعتادمحادثة
قالت روسيا وأوكرانيا يوم الثلاثاء إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر. وما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر-أيلول بعد استفتاء في إجراء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه زائف وقسري.
وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في المناطق المحتلة من الإقليم بشرق أوكرانيا، إن التقدم في بعض المناطق كان صعباً، لكنه أضاف أن أكثر من نصف دونيتسك يخضع للسيطرة الروسية. وقال دينيس بوشيلين، المسؤول الروسي عن الجزء الذي تسيطر عليه موسكو، لوكالة الإعلام الروسية (ريا) المملوكة للدولة "تم تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأدى القتال العنيف في المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي أجزاء من دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية. وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تحديثها اليومي حول الأحداث بساحة المعركة يوم الثلاثاء إن قواتها صدت الهجمات الروسية في عشر مناطق، بينها بخموت التي تحوّلت إلى "فرامة لحوم" للطرفين.
أبرز المستجدات عن الحرب أوكرانيا:
مسؤولون محليون: إطلاق صفارات الإنذار من غارات جوية في أنحاء أوكرانيا
قال مسؤولون محليون إنه تم إطلاق صفارات إنذار في أنحاء أوكرانيا يوم الثلاثاء بعد تحذيرات من قادة البلاد بأن روسيا قد تشن موجة جديدة من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وتشن روسيا عدة موجات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر تشرين الأول، مما تسبب في نوبات انقطاع للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد.
تعهدات بمنح نحو مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس (رسمي)
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا يوم الثلاثاء إن الأطراف المشاركة في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا تعهدوا بدفع ما يزيد قليلا عن مليار يورو (1.05 مليار دولار).
وأبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده المجتمعين في باريس في وقت سابق بأنه بحاجة إلى 800 مليون يورو (840 مليون دولار) على الأقل كمساعدات طاقة عاجلة في الشتاء مع استهداف القوات الروسية البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا.
سفن الحبوب تغادر موانئ أوديسا بعد توقف جراء هجمات روسية
قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن ثماني سفن محملة بالحبوب غادرت موانئ بمنطقة أوديسا الأوكرانية يوم الثلاثاء بعد توقف نتيجة لانقطاع الكهرباء عقب هجمات صاروخية روسية.
ولم يعمل ميناء أوديسا على البحر الأسود يوم الأحد واستمر العمل جزئيا بميناءي كورنومورسك وبيفديني، المسموح لهما بتصدير الحبوب بمقتضى اتفاق توصلت إليه موسكو وكييف رغم الغزو الروسي.
وقالت الوزارة في بيان على تطبق تيليجرام "مبادرة الحبوب: ثماني سفن تحمل 238 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى آسيا وأوروبا غادرت موانئ أوديسا الكبرى".
وأضافت أنه سيجري تحميل 690 ألف طن من المنتجات الزراعية على 23 سفينة أخرى متواجد بالموانئ في منطقة أوديسا.
وتابعت الوزارة قائلة إن 550 مركبة تحمل أغذية غادرت الموانئ الأوكرانية حتى الآن في إطار المبادرة لتصدير 13.8 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا.
بريطانيا تفرض عقوبات على قادة عسكريين روس ورجال أعمال إيرانيين
فرضت بريطانيا يوم الثلاثاء عقوبات على قادة عسكريين روس متورطين في ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية، وكذلك على رجال أعمال إيرانيين متورطين في إنتاج وتوريد طائرات مسيرة عسكرية استخدمت في الهجمات.
وزير الدفاع: إيطاليا ستوقف شحنات الأسلحة لأوكرانيا مع بدء محادثات السلام
قال وزير الدفاع الإيطالي أمام البرلمان يوم الثلاثاء إن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ستتوقف بمجرد بدء محادثات السلام لإنهاء الغزو الروسي.
وأضاف الوزير جويدو كروسيتو في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ "أدرك أن المساعدات العسكرية يجب أن تتوقف عاجلا أو آجلا، وسوف تنتهي عندما نجري محادثات السلام التي نأمل جميعا فيها".
في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما يسمح بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة طوال العام المقبل دون السعي للحصول على موافقة رسمية من البرلمان لكل شحنة جديدة.
الكرملين: على أوكرانيا تقبل "الحقائق" لكي يكون هناك سلام
قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه ينبغي لأوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار "الحقائق" التي طرأت على الصراع الأوكراني حتى يكون هناك سلام بين الجانبين.
ورفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اقتراحاً من ثلاث خطوات قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإحلال السلام، مضيفاً أن التقدم غير ممكن "دون أخذ الحقائق في الاعتبار".
ماكرون: محادثات جارية لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن هناك اتفاقا لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفا أن محادثات تجري حاليا بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك.
وأضاف لدى وصوله لحضور مؤتمر دولي بباريس "تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوروجيا. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة".
وتستضيف فرنسا حاليا مؤتمرا دوليا لتقديم مساعدات عاجلة لمساعدة أوكرانيا على تجاوز درجات حرارة الشتاء الباردة، مع استهداف القوات الروسية البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بقيمة 800 مليون يورو
قدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة الى "800 مليون يورو على الأقل" كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس.
وقال زيلينسكي عبر الفيديو "نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز ... يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا" مشيراً إلى أن هذا "سيكلف حوالى 800 مليون يورو".
البنتاغون: روسيا تستخدم قذائف قديمة بسبب نقص مخزوناتها من الذخيرة الحديثة
أعلن مسؤول عسكري أمريكي كبير الإثنين أنّ روسيا تضطرّ على ما يبدو لاستخدام قذائف مدفعية قديمة بسبب تناقص حجم مخزوناتها من الذخيرة الحديثة بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب في أوكرانيا.
وقال المسؤول الكبير في البنتاغون لصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ مخزونات روسيا من الذخيرة الحديثة "تتضاءل بسرعة" وقد لا تكفيها سوى حتّى مطلع العام المقبل إذا ما واصلت قوّاتها قصف أوكرانيا بالوتيرة الحالية. وأضاف أنّ هذا الأمر "هو على الأرجح ما يجبرهم على استخدام قذائف نعتبرها بالية". وأوضح المسؤول أنّ هذه الذخيرة البالية "تعني بعبارة أخرى أنّك تلقّم القذيفة في المدفع وتأمل أن تنطلق أو أن تنفجر عند سقوطها".
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكّد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنّ القوات الروسية تعاني من نقص في مخزوناتها من الذخيرة، معتبراً أنّ السبب في هذا النقص هو مشاكل لوجستية وقصف القوات الأوكرانية لمستودعات الذخيرة الروسية.
زيلينسكي يحث مجموعة السبع على عقد قمة سلام عالمية في الشتاء
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء دول مجموعة السبع الإثنين على دعم فكرته بعقد قمة سلام عالمية في فصل الشتاء مخصصة لإحلال السلام في بلده.
وستركز القمة على تنفيذ خطة سلام وضعتها كييف من عشر نقاط وتتضمن التأكيد على سحب روسيا قواتها بالكامل من أوكرانيا وألا تقدم كييف أي تنازلات بالإضافة إلى أشياء أخرى.
وقال زيلينسكي لزعماء مجموعة السبع وفقا لنسخةأصدرها مكتبه "أقترح عقد قمة خاصة - قمة السلام العالمية - لتحديد كيف ومتى يمكن أن ننفذ النقاط المطروحة في مخطط السلام الأوكراني. "أقترح أن تظهروا زعامتكم، مثل دول أخرى ذات ضمير، في تنفيذ مخطط السلام ككل أو النقاط المحددة".
ولم يعلق بعد قادة الدول السبع على هذه الفكرة، لكنهم أكدوا التزامهم بإحلال السلام في أوكرانيا.
وقال بيان صدر بعد الاجتماع "بناء على وجهة نظر تتطلع إلى تسوية يمكن تحقيقها بعد الحرب، مازلنا على استعداد للتوصل إلى اتفاقات مع أوكرانيا والدول والمؤسسات المهتمة لإحلال أمن دائم (في أوكرانيا) وتنفيذ التزامات أخرى لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وأن تحصل على مستقبل حر وديمقراطي وتكون قادرة على صد أي اعتداء روسي في المستقبل بما يتوافق مع الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
ولم ترد موسكو حتى الآن على اجتماع مجموعة السبع.
ويبدو أن روسيا ليست مستعدة لاحترام سيادة الأراضي الأوكرانية وحدودها قبل الحرب، قائلة إن المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا إلى أراضيها في سبتمبر أيلول جزء "دائم" من روسيا.