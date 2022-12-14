الكرملين: لا هدنة قيد البحث في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

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الإفراج عن 64 أوكرانيًا وأميركي واحد في تبادل أسرى مع روسيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن 64 أوكرانيًا وأميركي واحد الأربعاء في تبادل أسرى بين كييف وموسكو.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك على تلغرام إن "64 جنديًا من القوات المسلّحة الأوكرانية، الذين قاتلوا في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك خصوصًا (...) يعودون إلى وطنهم"، مشيرا إلى أن أميركيًا واحدًا يُدعى سويدي موريكيزي "أُفرج عنه أيضًا" في العملية.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن موريكيزي أوقف في حزيران/يونيو في شرق أوكرانيا قبل أن يُدان مطلع آب/أغسطس "لمشاركته في تظاهرات موالية لأوكرانيا ومناهضة لروسيا" و"تحريضه على الكراهية العرقية" في خيرسون (جنوب) في بداية النزاع.

ونقلت وكالة تاس عن محاميه أثناء إدانته، قوله إن وجد نفسه في هذه التجمّعات "بالصدفة".

وقال إن موكّله "لم يشارك يومًا في العمليات العسكرية" في منطقة دونيتسك مضيفًا أنه "يعمل في ملهى ليلي في خيرسون".

مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المدينة إثر هجوم مضاد استمرّ أسابيع عدة.

وأوضح ييرماك أن خلال عملية التبادل الأربعاء، "تمّت استعادة أربع جثث".





