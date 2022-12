مسؤولون أوكرانيون يتوقعون عملية روسية برية على نطاق واسع في بداية 2023

قال المعهد الأمريكي لدراسة الحرب ISW إن مسؤولين أوكرانيين يتوقعون أن تبدأ روسيا بهجوم شامل على البلاد في الأشهر الأولى من 2023، وهي التصريحات التي قال المعهد إنها تتسق مع تقييه بأن أشهر الشتاء ستزيد من وتيرة العمليات العسكرية على الجانبين.

وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قال منذ يومين إن جهود التعبئة الروسية وحركة الأسلحة الثقيلة تشير إلى أن روسيا ربما تستعد لهجوم واسع النطاق في يناير وفبراير 2023.

بحسب المعهد الذي يتابع الحرب عن كثب منذ اندلاعها، إن تصريحات كوليبا تتماشى مع التقييم القائل إن أشهر الشتاء ستزيد من وتيرة العمليات على كلا الجانبين وأن الظروف على الأرض في جميع أنحاء أوكرانيا ستؤدي على الأرجح إلى عمليات هجومية.

ويرى المعهد أنه يمكن للقوات الروسية أن تستأنف بسهولة العمليات الهجومية على طول محورين رئيسيين للتقدم في الأشهر المقبلة - على طول حدود خاركيف ولوهانسك في شمال شرق أوكرانيا، أو في منطقة دونيتسك.

ويبدو أن القوات الروسية تنقل معدات ثقيلة من المناطق الخلفية في لوهانسك إلى مناطق بالقرب من خط المواجهة الحالي على طول حدود خاركيف ولوهانسك وأعادت تشكيل وتوحيد قوتها المتجمعة على طول هذا الخط.

