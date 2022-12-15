مسؤولون أوكرانيون يتوقعون عملية روسية برية على نطاق واسع في بداية 2023

قالت موسكو إنه من غير المحتمل وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد بعد ما يقرب من عشرة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، رافضة دعوة كييف لبدء سحب القوات بحلول عيد الميلاد كخطوة لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا يجري الطرفان حالياً محادثات لإنهاء القتال المستعر في الشرق والجنوب مع تحرك ضئيل على خريطة المواجهات.

وعاد العنف إلى كييف أمس الأربعاء مع أول هجوم كبير بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع. وأصيب مبنيان حكوميان، لكن الدفاعات الجوية صدّت الهجوم إلى حد كبير بحسب الجانب الأوكراني الذي قال إنه أسقط 13 طائرة مسيرة.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور الدوري "لا يوجد هدوء على خط الجبهة، واصفاً تدمير روسياً لمدن في الشرق بالمدفعية وأضاف "لم يبق سوى الأنقاض والحفر".

أدناه أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا: