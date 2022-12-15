مسؤولون أوكرانيون يتوقعون عملية روسية برية على نطاق واسع في بداية 2023

مسؤولون أوكرانيون يتوقعون عملية روسية برية على نطاق واسع في بداية 2023محادثة
قالت موسكو إنه من غير المحتمل وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد بعد ما يقرب من عشرة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، رافضة دعوة كييف لبدء سحب القوات بحلول عيد الميلاد كخطوة لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ولا يجري الطرفان حالياً محادثات لإنهاء القتال المستعر في الشرق والجنوب مع تحرك ضئيل على خريطة المواجهات.
وعاد العنف إلى كييف أمس الأربعاء مع أول هجوم كبير بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع. وأصيب مبنيان حكوميان، لكن الدفاعات الجوية صدّت الهجوم إلى حد كبير بحسب الجانب الأوكراني الذي قال إنه أسقط 13 طائرة مسيرة.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور الدوري "لا يوجد هدوء على خط الجبهة، واصفاً تدمير روسياً لمدن في الشرق بالمدفعية وأضاف "لم يبق سوى الأنقاض والحفر".
أدناه أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا:
مسؤولون أوكرانيون يتوقعون أن تبدأ روسيا هجوماً واسع النطاق في بداية 2023
قال المعهد الأمريكي لدراسة الحرب ISW إن مسؤولين أوكرانيين يتوقعون أن تبدأ روسيا بهجوم شامل على البلاد في الأشهر الأولى من 2023، وهي التصريحات التي قال المعهد إنها تتسق مع تقييه بأن أشهر الشتاء ستزيد من وتيرة العمليات العسكرية على الجانبين.
وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قال منذ يومين إن جهود التعبئة الروسية وحركة الأسلحة الثقيلة تشير إلى أن روسيا ربما تستعد لهجوم واسع النطاق في يناير وفبراير 2023.
بحسب المعهد الذي يتابع الحرب عن كثب منذ اندلاعها، إن تصريحات كوليبا تتماشى مع التقييم القائل إن أشهر الشتاء ستزيد من وتيرة العمليات على كلا الجانبين وأن الظروف على الأرض في جميع أنحاء أوكرانيا ستؤدي على الأرجح إلى عمليات هجومية.
ويرى المعهد أنه يمكن للقوات الروسية أن تستأنف بسهولة العمليات الهجومية على طول محورين رئيسيين للتقدم في الأشهر المقبلة - على طول حدود خاركيف ولوهانسك في شمال شرق أوكرانيا، أو في منطقة دونيتسك.
ويبدو أن القوات الروسية تنقل معدات ثقيلة من المناطق الخلفية في لوهانسك إلى مناطق بالقرب من خط المواجهة الحالي على طول حدود خاركيف ولوهانسك وأعادت تشكيل وتوحيد قوتها المتجمعة على طول هذا الخط.
Ukrainian officials are forecasting that #Russia may attempt a large-scale offensive in the early months of 2023, which is consistent with @TheStudyofWar's long-standing assessment that the winter months will increase the pace of operations on both sides. https://t.co/MODHWuEBsXpic.twitter.com/uzdylzx5br— ISW (@TheStudyofWar) December 15, 2022
سابقاً هذا الأسبوع، قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الإعلان عن قرار بشأن تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي باتريوت قد يتم اليوم، الخميس، وهي خطوة من شأنها أن تعزز الدفاع الجوي الأوكراني بشكل كبير. ورداً على ذلك قال الكرملين إن أنظمة باتريوت الأمريكية ستكون أهدافاً مشروعة محذراً من أن واشنطن "تتعمق أكثر فأكثر في الصراع" في أوكرانيا.
واشنطن بوست: أمريكا تخطط لمساعدة أوكرانيا في صناعة الذخائر الموجهة
ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال معدات إلكترونية تحول الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية، الأمر الذي يسمح بدرجة عالية من الدقة في الاستهداف.
قتيلان في حريق اندلع في مصفاة للنفط في أنغارسك الروسية
قال إيغور كوبزيف حاكم منطقة أنغارسك في جنوب شرق سيبيريا بروسيا يوم الخميس إن قتيلين سقطا وأصيب اثنان بعد اندلاع حريق ضخم تبعه انفجار في مصفاة نفطية بالمنطقة.
وأضاف أن الحريق انتشر على مساحة نحو 2500 متر مربع وأن المصفاة تابعة لشركة أنغارسك للبتروكيماويات.
وذكرت سلطات المنطقة فيما بعد أن الحريق تم إخماده وقالت المصفاة في بيان إنها تواصل إنتاج وقود المركبات بكامل طاقتها بعد الحريق وإن تحميل شحنات الوقود مستمر كما هو مخطط له.
⚡️ A fire occurred at the oil plant in Angarsk, Russia, Russian media reports. Video from local social media.— FLASH (@Flash_news_ua) December 15, 2022
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