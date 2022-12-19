استنتاج أوّلي للمفوضية الأوروبية بأنّ "ميتا" انتهكت قواعد المنافسة

توصّلت المفوضية الأوروبية في استنتاج أوّلي إلى أنّ شركة "ميتا" انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي "لاحتكارها المنافسة في أسواق الإعلانات الالكترونية"، على ما أعلنت المفوضية. وأفادت اللجنة التي باشرت في حزيران/يونيو 2021 تحقيقاً ضد فيسبوك (أصبحت ميتا مذذاك) في خلاصاتها المرسلة إلى "ميتا"، أن الشركة الأميركية "أساءت استخدام مواقعها المهيمنة".

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر إنّ "هاجسنا المعلن في الاستنتاج الأوّلي يتمثل في أنّ +ميتا+ تربط شبكتها الاجتماعية المهيمنة فيسبوك بخدماتها الإعلانية الالكترونية فيسبوك ماركت بلايس".

وأوضحت المفوضية أنّ خطوة "ميتا" هذه "تعني ربط مستخدمي فيسبوك بفيسبوك ماركت بلايس، بصورة إلزامية". وتبدي المفوضية قلقًا في شأن "إقصاء" منافسي "فيسبوك ماركت بلايس" لأن هذا الرابط "يمنح فيسبوك فائدة كبيرة لناحية الانتشار لا يمكن للمنافسين مجاراتها".

وفي الاستنتاج الأوّلي، توصلت المفوضية أيضاً إلى أنّ "ميتا تفرض بصورة أحادية شروطاً تجارية غير عادلة على الخدمات الإعلانية الالكترونية التي تُبث عبر فيسبوك وانستغرام".

وأعربت المفوضية عن قلقها لناحية "أنّ تكون الشروط العامة التي تتيح لـ+ميتا+ استخدام البيانات المرتبطة بإعلانات الشركات المنافسة لفائدة فيسبوك ماركت بلايس، غير مبررة وغير متناسبة وليست ضرورية لتوفير خدمات الإعلان الالكتروني في المنصات التابعة لميتا".

ولا يشكل إبلاغ هذه الاستنتاجات إلى شركة ميتا، وهي خطوة رسمية في التحقيقات التي تجريها المفوضية في شأن سلوك مزعوم من قبل "ميتا" مناهض للمنافسة، "حكماً مسبقاً على نتيجة التحقيق"، بحسب المفوضية الاوروبية.

ويمكن لـ"ميتا" الاطلاع على المستندات ثم الرد في شكل مكتوب وطلب الإدلاء بملاحظاتها. وفي حال توصلت اللجنة بعد هذه المرحلة إلى وجود انتهاك، يمكنها حظر السلوك المعني على "ميتا" وتغريمها ما قد يصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعاتها السنوية.