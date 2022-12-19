المحكمة العليا السويدية ترفض ترحيل صحافي يطالب به إردوغان

رفضت المحكمة العليا السويدية الإثنين ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش الذي يطالب به الرئيس رجب طيب إردوغان من أجل إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت المحكمة في قرارها إلى "العديد من العوائق" التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة زمان، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، لافتة إلى الطبيعة السياسية للاتهامات ووضع كينيش كلاجئ في السويد.