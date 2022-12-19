English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

العالم

المحكمة العليا السويدية ترفض ترحيل صحافي يطالب به إردوغان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لمنظر عام في العاصمة السويدية، ستوكهولم، 15 يوليو 2019
صورة أرشيفية لمنظر عام في العاصمة السويدية، ستوكهولم، 15 يوليو 2019   -   حقوق النشر  AP Photo

رفضت المحكمة العليا السويدية الإثنين ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش الذي يطالب به الرئيس رجب طيب إردوغان من أجل إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت المحكمة في قرارها إلى "العديد من العوائق" التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة زمان، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، لافتة إلى الطبيعة السياسية للاتهامات ووضع كينيش كلاجئ في السويد.

المصادر الإضافية • أ ف ب