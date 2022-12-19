فقدان 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم

فقد 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، حسبما أعلنت السلطات. وكانت السفينة "سوخوتاي" التابعة لسلاح البحرية تقوم بدورية في خليج تايلاند، على بعد 37 كيلومترا عن رصيف بانغ سابان في براشواب خيري خان (جنوب) عندما واجهت أمواجا قوية وتسربت المياه إلى داخلها ليل الأحد.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد تضرر الأنظمة الإلكترونية للسفينة، وأظهرت صور نشرها سلاح البحرية السفينة مائلة إلى جانبها. وقال المتحدث باسم البحرية الأميرال بوغكرونغ موترادبالين: "ما زلنا نبحث عن 31 مفقودا"، مبينا أن السفينة غرقت بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين.

وأوضح الأميرال أن "أنظمة التشغيل الخاصة بالسفينة توقفت عن العمل ما تسبب بفقدانها السيطرة". وذكر بيان أن 75 من 106 عناصر على متن السفينة انتشلوا من المياه في عملية إنقاذ شاركت فيها مروحيتان من طراز سيهوك، وفرقاطتان وسفينة برمائية.

ويتلقى 11 عنصرا من البحرية العلاج في مستشفى في بانغ سابان، فيما نقل نحو 40 آخرين إلى مراكز إيواء، ولا تزال عملية البحث والإنقاذ متواصلة. وشهدت العديد من مناطق جنوب تايلاند عواصف وفيضانات في الأيام القليلة الماضية.