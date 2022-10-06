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اليونان

مقتل ما لا يقل عن 15 مهاجرا في غرق سفينة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

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بقلم:  يورونيوز
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رجال الإنقاذ وضباط خفر السواحل ينتشلون الجثث على شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية- أرشيف.
رجال الإنقاذ وضباط خفر السواحل ينتشلون الجثث على شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية- أرشيف.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ الأربعاء.

وقال خفر السواحل، نقلا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا. وأضاف أنه تم العثور على 15 جثة، وهذا يترك حوالي 20 شخصا في عداد المفقودين. وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.

وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ. وتم العثور على ثلاثة عالقين في منطقة نائية.

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وفي حادث سابق، أنقذت السلطات اليونانية 30 مهاجرا غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في المياه العاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا في جنوب اليونان يوم الأربعاء.

المصادر الإضافية • رويترز